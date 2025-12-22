Correttivi alla riforma: lodevole l’apertura di un dibattito. Il testo si può migliorare

Sia prima che nel corso dell’incontro a Montecitorio per la presentazione della Proposta di legge 2692, sia soprattutto nel periodo successivo, abbiamo assistito a un «fuoco di sbarramento» caratterizzato da osservazioni critiche. Molte di queste critiche dimostravano una scarsa conoscenza del testo o, in certi casi, una carenza culturale riguardo all’istituto condominiale vigente dopo la riforma del 2012. Come Appc, abbiamo già formulato osservazioni costruttive durante la nostra audizione, che ...

