Corso Anaip sul responsabile dei lavori in condominio a dicembre

La Anaip - Associazione nazionale amministratori immobiliari professionisti -, a seguito delle numerose richieste di consulenza in materia di «Responsabile dei lavori», ha programmato per i giorni 15-16-17 dicembre 2023 con frequenza dalle ore 08:30 alle ore 13:30 sulla piattaforma Anaip un corso di aggiornamento professionale in ottemperanza al Dm 140/2014:

«Amministratore di condominio - committente e responsabile dei lavori, obblighi, adempimenti e responsabilità»

L’obiettivo del corso è quello di approfondire gli aspetti principali che riguardano il ruolo e le competenze del Responsabile dei lavori nel contesto dei cantieri temporanei e mobili il quadro normativo di riferimento, gli obblighi professionali e gli aspetti legali - procedurali.

Il corso si tiene a norma del Dm140/2014, per dare l’opportunità a tutti coloro che non hanno ottemperato all’aggiornamento professionale nel 2023 di mettersi in regola.

Gli esami si terranno presso la sede Anaip.

Le iscrizioni si chiudono il 12 dicembre 2023, per tutte le informazioni