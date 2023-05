Corso Anapic il 27 aprile su impugnazione delibere e mediazione

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Anapic comunica di aver organizzato un corso di aggiornamento on line il 27 aprile alle 17 per amministratori di condominio a cura dell'avvocato Francesco Maria Galli, referente e coordinatore corsi Regione Piemonte. Il corso si svolgerà in presenza per gli amministratori di Verbania e della regione Piemonte, per tutti gli iscritti sarà possibile collegarsi on line su piattaforma zoom , accedendo con le credenziali indicate in locandina .



Tema della prima parte curata dall’avvocato Galli le impugnazioni delle delibere assembleari, la seconda parte, tenuta dall’avvocato Valentina Mantega, riguarderà invece

l’Amministratore e la mediazione dopo la riforma Cartabia. Previsto il riconoscimento di due crediti formativi per aggiornamento continuo come disposto da Dm 140 /2014.