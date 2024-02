Corso Anapic su impianti di elevazione e ascensori il 21 marzo

Anapic, l’Associazione nazionale amministratori professionisti immobiliari e condominiali, sta promuovendo un corso di aggiornamento per gli amministratori di condominio sul tema degli impianti di elevazione e ascensori. Questo corso mira a garantire ai partecipanti una maggiore professionalità e competenza nell’amministrazione condominiale.

Questi i dettagli del corso - precisa una nota:

martedì 21 marzo, alle 17:00, in diretta su Zoom.

Il corso fornirà aggiornamenti in tema di impianti di elevazione e ascensori con un focus sul tema sconto in fattura.

Introdurrà la presidente Anapic Lucia Rizzi . Relatore del corso di aggiornamento Alessandro Liscia della ITAL LIFT SRL.

«L’aggiornamento riguardante il superamento delle barriere architettoniche è di grande rilevanza per chi si occupa di edilizia e accessibilità, afferma nella nota la presidente Anapic Lucia Rizzi , soprattutto per quanto riguarda la stretta sul bonus delle barriere architettoniche oggetto di modifica. Il governo ha deciso di limitare la detrazione solo a specifici interventi: scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici. Per lavori già avviati, dove si è firmato un preventivo o pagato un acconto è esclusa la stretta».

Nella nota conclude la presidente Rizzi che «il panorama del bonus sulle barriere architettoniche si è evoluto nel 2024 e richiede un adeguamento da parte di coloro che vogliono fruire dei bonus. In sintesi, è importante essere informati sulle nuove disposizioni per garantire la corretta applicazione del bonus e migliorare l’accessibilità negli edifici».

Il corso prevede il riconoscimento di un credito formativo come disposto da Dm 140/2014.