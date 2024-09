Corso gratuito Anaip il 25 settembre sugli impianti fotovoltaici in condominio

L’Anaip - Associazione nazionale amministratori immobiliari professionisti - dopo la pausa estiva comunica in una nota la ripresa degli appuntamenti mensili con i webinar tematici. Il primo è programmato per il prossimo 25 settembre e si tratta di un webinar su:

• Impianti fotovoltaici condominiali, accumulatori di energia, wallbox, gruppi di autoconsumo: uso delle parti comuni, delibere, contenzioso e sentenze

Il webinar è aperto a tutti e l’iscrizione è gratuita. Per partecipare è sufficiente inviare entro il 23 settembre 2024, una mail a corsi@anaip.it ,indicando nell’oggetto: «Partecipazione al webinar Anaip 25 settembre 2024».

Il corso base e quelli di aggiornamento

Stati programmati da Anaip anche i corsi di aggiornamento professionale e il corso base di formazione professionale per amministratori di condominio in ottemperanza al Dm 140/2014.

Le modalità di frequenza sono varie: solo online con esami in presenza, in forma mista online ed in presenza, solo in presenza, per fornire la possibilità a tutti di scegliere la modalità di frequenza preferita.

Per tutte le informazioni si può consultare il sito www.anaip.it