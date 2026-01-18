Così si recupera la detrazione per l’adeguamento dei box
Il presupposto formale dell’indicazione dei dati catastali viene assolto dall’amministratore del condominio in cui è inserito il box pertinenziale
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 19 gennaio 2026
Il presupposto formale (articolo 4 del decreto interministeriale 41/1998) dell’indicazione dei dati catastali, nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata sostenuta la spesa, per conseguire la detrazione (prima rata) dell’intervento agevolato, viene assolto dall’amministratore del condominio in cui è inserito il box pertinenziale. Pertanto, il contribuente...