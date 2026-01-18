L'esperto rispondeFisco

Così si recupera la detrazione per l’adeguamento dei box

Il presupposto formale dell’indicazione dei dati catastali viene assolto dall’amministratore del condominio in cui è inserito il box pertinenziale

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Sono proprietario di un box auto, situato in un complesso costituito da soli box e posti auto. Il mio box è pertinenziale a un appartamento di mia proprietà, che ho concesso in comodato gratuito a mio figlio. Nel 2024, è stato adeguato l’impianto antincendio, e l’amministratore ha rilasciato la dichiarazione degli importi pagati per fruire della detrazione fiscale. Poiché non ho inserito la spesa nel modello 730/2025, vorrei sapere se posso portare in detrazione l’importo pagato nel 730/2026, partendo dalla seconda rata, senza presentare un 730/2025 integrativo.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 19 gennaio 2026

Il presupposto formale (articolo 4 del decreto interministeriale 41/1998) dell’indicazione dei dati catastali, nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata sostenuta la spesa, per conseguire la detrazione (prima rata) dell’intervento agevolato, viene assolto dall’amministratore del condominio in cui è inserito il box pertinenziale. Pertanto, il contribuente...

