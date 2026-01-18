Così si recupera la detrazione per l’adeguamento dei box

La domanda

Sono proprietario di un box auto, situato in un complesso costituito da soli box e posti auto. Il mio box è pertinenziale a un appartamento di mia proprietà, che ho concesso in comodato gratuito a mio figlio. Nel 2024, è stato adeguato l’impianto antincendio, e l’amministratore ha rilasciato la dichiarazione degli importi pagati per fruire della detrazione fiscale. Poiché non ho inserito la spesa nel modello 730/2025, vorrei sapere se posso portare in detrazione l’importo pagato nel 730/2026, partendo dalla seconda rata, senza presentare un 730/2025 integrativo.