Costituisce una semplice aspettativa e non un diritto la durata biennale del mandato di Eugenia Parisi

In caso di mancato rinnovo all’amministratore uscente va pagato l’intero compenso ma nessun risarcimento perchè non gli si è prodotto alcun danno









Una società d’amministrazione conveniva in giudizio il condominio precedentemente gestito, chiedendo la condanna al pagamento di una somma a titolo di crediti per compensi concordati e non corrisposti e per risarcimento del danno per ingiustificata revoca del mandato. Il passaggio di consegne tra vecchio e nuovo amministratore e la consegna della documentazione era avvenuto dopo un mese dalla chiusura della gestione: il Tribunale di Pisa con sentenza 1249/2023 ha accolto la domanda solo per tale periodo.

I temi della vertenza

Le questioni affrontate sono state:

1) durata dell’incarico dell’amministratore, revoca o mancato rinnovo dell’incarico alla prima scadenza,

2) rilevanza del momento temporale, nel caso di revoca dell’incarico, ai fini del sorgere del diritto al risarcimento dei danni,

3) diritto al pagamento delle spese e dei compensi previo rendiconto.

La fattispecie è regolata dal combinato disposto degli articoli 1129 e 1703 e seguenti del Codice civile. L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata (articolo 1129, comma 10, Codice civile), nel caso che sia tacitamente rinnovato: in altri termini, l’amministratore non ha un diritto alla durata biennale dell’incarico, al massimo può parlarsi di aspettativa, salvo che intervenga disdetta.

L’assemblea può comunque in ogni tempo deliberare la revoca dell’amministratore (articolo 1129, comma 11, Codice civile), con effetti diversi a seconda del momento in cui la revoca interviene, se alla scadenza del contratto oppure in data antecedente. Secondo l’ordinanza 7874/2021 della Cassazione, richiamata l’assimilabilità al mandato del rapporto intercorrente tra condominio e amministratore (Cassazione a Sezioni unite 20957/2004), l’amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall’assemblea prima della scadenza del termine previsto nell’atto di nomina, ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri crediti, anche al risarcimento dei danni in applicazione dell’articolo 1725, comma 1, Codice civile salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.

Le prove documentali

Nel caso di specie la prima delibera assembleare di nomina non indicava espressamente un termine dell’incarico, dovendo farsi quindi riferimento alla durata di un anno prevista per legge. La delibera successiva, invece, con la quale l’assemblea ha proceduto alla nomina di un nuovo amministratore, è intervenuta alla scadenza del primo anno di mandato ed ha quindi impedito il rinnovo automatico del contratto. Non di revoca si era trattato ma di mancato rinnovo, non sorgendo, quindi, il diritto di credito risarcitorio.

Pacificamente, il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta (articolo 1720, comma 1, Codice civile) previo rendiconto, cui il mandatario è obbligato (articoli 1130, 1130 bis e 1713 Codice civile). Nel caso di specie i bilanci consuntivi, ordinario e straordinario, non erano stati approvati e, quindi, il credito dell’amministratore non poteva ritenersi né liquido né esigibile (Cassazione 17713/2023). In sintesi, però, non era stata in contestazione la necessità e l’urgenza della gestione straordinaria per la caduta di porzioni di intonaco della facciata sulla pubblica via e comunicata alle successive assemblee (articolo 1135 comma 2, Codice civile).

L’esito

Ciò posto, le somme esposte nei progetti di notula con le descrizioni delle opere straordinarie, che rientravano nelle attività urgenti, e il compenso per il primo anno sono state riconosciute. Non dovuta, invece, è stata ritenuta la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno e relativa alla gestione condominiale successiva alla fine del mandato.