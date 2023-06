Crediti convertiti in Btp solo per spese 2022 di Giuseppe Latour , Giovanni Parente









Linea dura del ministero dell’Economia sui crediti che banche e assicurazioni potranno convertire in titoli di Stato. In nessun caso sarà possibile andare oltre il termine del 31 dicembre, fissato dalla legge di conversione del decreto Cessioni come limite massimo per le spese che accedono a questa chance. È questo il passaggio più rilevante della risposta del Mef all’interrogazione presentata ieri in commissione Finanze alla Camera da Mariangela Matera (FdI).

Il quesito nasce dal fatto che la legge...