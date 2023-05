Crediti edili scaduti nel 2022 non recuperabili con il ravvedimento di Luca De Stefani

Entratel non riconosce validi i crediti utilizzati in compensazione con il ravvedimento di gennaio perché la loro «scadenza di utilizzo» era il 31 dicembre 2022









Nel 2023 non è possibile utilizzare in compensazione crediti d’imposta scaduti nel 2022, neanche avvalendosi del ravvedimento operoso previsto per la mancata presentazione nel 2022 di un F24 a zero, contenente il pagamento di debiti, che erano scaduti nel 2022. Il chiarimento è contenuto nella risposta dell’agenzia delle Entrate del 18 aprile 2023, n. 297.

L’agenzia delle Entrate ha trattato il caso di un contribuente che aveva acquistato, tramite lo sconto in fattura, dei crediti derivanti dalla ...