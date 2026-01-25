Credito d’imposta per la procedura di mediazione: quali spese riguarda?
Non è chiaro se il tetto dei 600 euro indicato per le persone fisiche comprenda le spese legali
La procedura di mediazione, ovvero il tentativo di conciliazione, in determinate materie, tra le quali figura anche quella condominiale, è necessaria prima di agire con giudizio civile ordinario. Se ciò è noto, non è altrettanto il fatto che il Dlgs 28/2010, norma istitutiva della mediazione poi più volte modificata, stabilisce un credito d’imposta per le parti che concludono un accordo di mediazione. Il credito d’imposta è un credito di natura fiscale che attribuisce al contribuente un importo appunto...
di Domenico Sarcina - comitato tecnico scientifico Rccf (Revisori condominiali certificati e forensi)