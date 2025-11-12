Crisi abitative: la proposta dei piccoli proprietari per un’alleanza con i Comuni
Chiesto anche di inserire nei Pgt premialità volumetriche per gli operatori che si impegnino a destinare una quota dei nuovi immobili a locazione a canone calmierato per un lungo periodo
La crisi abitativa che attanaglia, ma non solo, il nostro Paese, acuita da dinamiche economiche complesse e dalla contrazione dell’offerta di alloggi per la locazione a lungo termine, richiede risposte urgenti e innovative. In assenza di un organico e risolutivo Piano Casa nazionale o europeo, la soluzione non può che partire dal basso, valorizzando gli strumenti che la legislazione vigente già mette a disposizione degli enti locali. L’ultimo Piano Casa degno di questo nome fu il Piano Fanfani che...