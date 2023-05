Da Casavo le guide per chi vuole vendere e acquistare casa

Casavo è la piattaforma digitale che si prefigge di incrociare i bisogni di chi vende casa con i desideri di chi acquista

Cos'è la proposta di acquisto casa? Quali sono i costi medi di un contratto preliminare?Quali sono i principali fattori che influenzano il valore di un immobile? È meglio vendere casa da privato o da agenzia? Sono tante le domande che ci si pone al momento dell'acquisto o della vendita di una casa ed è fondamentale informarsi al meglio per affrontare entrambe le fasi con serenità e non rischiare di incappare in piccoli e grandi errori, come quello di non stimare correttamente le spese accessorie all'acquisto di una casa oppure di non preparare per tempo le certificazioni e documentazioni necessarie per vendere un immobile.

Scopo delle guide, redatte dagli esperti Casavo e messe a disposizione degli utenti della piattaforma, è proprio quello di rispondere - comunica una nota - ad ogni tipo di dubbio che può porsi un potenziale acquirente o venditore, ma sono un valido punto di riferimento anche per chi ha già avuto esperienze di compravendita.L'intento di Casavo è sempre stato quello di voler innovare un settore tradizionalmente statico, frammentato e spesso molto complicato da comprendere, e ridisegnare grazie alla tecnologia l'intera esperienza di compravendita, puntando in ogni momento sui valori della trasparenza e della semplicità.