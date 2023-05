Da Confabitare dieci domande per i candidati sindaco di Camugnano e Castel D’Aiano

Confabitare l'associazione dei proprietari immobiliari ha inviato una lettera ai candidati sindaci dei Comuni di Camugnano e Castel d'Aiano interessati dal turno elettorale del 14 e 15 maggio prossimi per chiedere l'impegno concreto su alcuni temi prioritari. Tra questi, per l'associazione di proprietari immobiliari, guidata da Alberto Zanni, dieci in particolare meritano la precedenza:

1.Riduzione dell'Imu per le seconde case alla aliquota minima e per i proprietari che sottoscrivono i contratti a canone concordato

2.Piano viabilità: potenziamento dei trasporti e delle infrastrutture

3.Valorizzazione del territorio promuovendo l'economia della montagna

4.Rilancio del turismo del territorio con conseguente ripresa del mercato immobiliare.

5.Azioni concrete per favorire l'edilizia residenziale agevolata sia pubblica che privata

6.Misure efficaci per aiutare le fasce deboli, giovani coppie, anziani, portatori di handicap a trovare un alloggio dignitoso

7.Abbattimento delle barriere architettoniche

8.Incentivi per favorire la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli immobili e la rimozione dell'amianto

9.La crisi del commercio ovvero i numerosi negozi che chiudono: quali sono le proposte e il pensiero dei candidati in merito alla concessione di sgravi fiscali in particolare sull'Imu ai proprietari che affittano i locali a canoni ribassati?

10.Istituzione di una delega specifica alle Politiche abitative separata dall'urbanistica per dare ad un settore vitale, come appunto quello delle politiche abitative, risorse, strumenti, e professionalità più idonee e mirate.



Confabitare chiede inoltre ai futuri sindaci un impegno a coinvolgere le associazioni di proprietari nelle scelte in materia di politiche abitative.Confabitare renderà pubbliche le risposte dei candidati in modo che i proprietari immobiliari possano orientarsi nella scelta del loro sindaco.