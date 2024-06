Da Kyoto Club e Legambiente un Position paper sul recepimento in Italia della revisione della Direttiva EPBD

La Direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), rinominata in Italia “Direttiva Case Green”, è il principale strumento giuridico dell’Unione europea per la decarbonizzazione del patrimonio immobiliare degli Stati membri. Sin dalla sua adozione, la EPBD – giunta alla sua quarta revisione (2002/91/CE, 2010/31/UE e 844/2018/UE) – è stata strettamente connessa ai target climatici dell’UE ed è stata allineata per riflettere la loro evoluzione. ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi