Dal 16 febbraio torna su Telelombardia la rubrica Anapic

Anapic comunica in una nota che, a partire dal 16 febbraio, su Telelombardia riprende la rubrica curata dall’ l’Associazione e condotta dalla presidente Lucia Rizzi. Un appuntamento pensato - si legge - per informare e approfondire, in diretta televisiva, i principali temi legati alla gestione e alla vita del condominio.

La rubrica andrà in onda tutti i lunedì mattina alle ore 9.30, con uno spazio dedicato al confronto e all’analisi, arricchito dalla presenza di professionisti del settore che interverranno...