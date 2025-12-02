Dal 2 al 5 dicembre il SAFE2 per esplorare le potenzialità di crescita del settore energetico

Da mercoledì 3 a venerdì 5 dicembre, nell’Aula Capitò del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo si tiene il workshop «Solar Applications For Environment SAFE2 – 2025» sul tema «Ecodesign e sostenibilità di materiali, sistemi, tecnologie e processi nella transizione energetica».

L’evento si propone di favorire lo scambio di conoscenze e stimolare nuove sinergie sul tema del fotovoltaico, del solare termico, dell’eco-design e della sostenibilità ambientale applicati a materiali, sistemi, tecnologie e processi coinvolti nella transizione energetica. In programma presentazioni di esperti, sui più recenti progressi tecnologici e sui trend di crescita nel settore fotovoltaico, e sessioni di networking.

Maggiori informazioni sul sito dedicato