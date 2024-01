Dal caldo alle fonti rinnovabili, ecco perché le bollette di gas e luce sono in calo

La bolletta della luce è prevista in calo di oltre il 10% nel primo trimestre 2024 e quella del gas è diminuita a dicembre del 6,7 per cento. Queste le ultime stime fatte dall’Autorità di settore, l’Arera. Vediamo perché il costo dell’energia per le famiglie è stato rivisto al ribasso.

Gas

Nella scheda tecnica di aggiornamento, l’Autorità precisa che la spesa dell’utente tipo domestico in tutela a dicembre è pari a 97,79 centesimi di euro per metro cubo (tasse incluse) di cui il 49,7% è per la materia...