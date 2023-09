Danni da cose in custodia, quando il condominio non è responsabile di Fabrizio Plagenza

Il caso ricorre solo nell'ipotesi in cui riesca a dimostrare che l'evento ha avuto i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità

Il caso fortuito, inteso come fatto dello stesso danneggiato che ha cagionato il danno, esonera il condomino dalla responsabilità per i danni al bene che custodisce. È questo, in sintesi, il principio che si può estrapolare dalla sentenza 11725 pubblicata dal Tribunale di Roma il 25 luglio 2023.

La vicenda processuale

L'azione proposta dalla parte attrice veniva correttamente inquadrata nell'ambito di operatività dell'articolo 2051 Codice civile che, come noto, configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene in custodia. In particolare, l’articolo 2051, nell’affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l’accertamento del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. Consegue che fa capo al danneggiato l’onere della prova dell’esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l’evento dannoso e la cosa in custodia, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia o comunque dal fatto del terzo.

Quando si ritiene responsabile il custode della cosa

Sul tema, una recente pronuncia del Tribunale d Santa Maria Capua Vetere (sentenza 3914/2022), nel richiamare la Cassazione (Sezioni unite 3672/1997) aveva chiarito in modo eloquente che la responsabilità di cui trattasi può scaturire da ipotesi di natura oggettiva ed soggettiva :

«a) oggettivamente, dalla pericolosità della cosa, atta a nuocere, per cui il danno si produce nell'ambito del dinamismo connaturale alla cosa medesima ovvero per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni;

b) soggettivamente, dalla relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa: trattasi, invero, di un'imputazione di tipo diverso rispetto a quella fondata sul comportamento colpevole del responsabile in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa determina il danno (Cassazione 1948/2003 e 1127/2008)».

Il caso fortuito

Il limite che interrompe il nesso causale tra condotta ed evento è costituito dal caso fortuito, «fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento». Ed è proprio il caso fortuito che ha portato il giudice romano a rigettare la domanda formulata dal condomino che, lamentati i danni da infiltrazione nel suo appartamento, rivendicava il risarcimento nei confronti del condominio, ritenendolo responsabile ex articolo 2051, quale custode dei beni comuni che, a suo dire, avrebbero causato gli eventi dannosi.

La causa veniva istruita mediante Consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale il Ctu rilevava «la natura abusiva dell'allaccio» alla conduttura condominiale, posto in essere dall'attore, posto che l'articolo 38 del Regolamento d'igiene del Comune di Roma, approvato con deliberazione del consiglio comunale 7395 del 12 novembre 1932, sancisce che «Le condutture di scarico degli acquai, dei lavandini, delle vasche da bagno, dei lavatoi e simili debbono essere immesse nella canna di scarico dei gabinetti. Dette condutture dovranno essere di materiale che presenti tutte le garanzie di impermeabilità. È vietato immettere, nelle condutture destinate ad accogliere solamente acque pluviali, lo scarico delle condutture sopra indicate».

La decisione

Accertata, quindi, l'abusività dell'allaccio alla conduttura condominiale operata dallo stesso danneggiato, il giudice riteneva di dover, per l'effetto, escludere la responsabilità del convenuto e del terzo, essendo piuttosto «ipotizzabile nella specie la ravvisabilità del caso fortuito, inteso come fatto dello stesso danneggiato che ha cagionato il danno». Infatti, l'allaccio al pluviale era da considerarsi illecito in quanto abusivo, perché non consentito dal Regolamento comunale, non essendo il pluviale per sé idoneo strutturalmente e funzionalmente allo scarico delle acque fognarie. Per il Ctu, «l'evento si è verificato per un utilizzo anomalo e non consentito e, a quanto risulta non autorizzato, del bene condominiale da parte dell'attore», sicchè, per il giudice, «l’allaccio si manifesta come circostanza del tutto eccezionale e autonomamente produttrice del danno, in modo da ridurre la presenza del pluviale, per sé privo di anomalie, a mera occasione dell’evento».

Per questi motivi, supportati da altre conferme pervenute in sede di consulenza tecnica, il Tribunale di Roma respingeva la domanda attorea, ritenendo, in applicazione dei principi sanciti dalla Suprema corte, che l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, «interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo (tra le tante Cassazione 1127/2008; Cassazione 376/2005; Cassazione 15429/2004)».