Danni per infiltrazioni dal lastrico solare esclusivo: proprietario e condominio solidalmente responsabili

Il Tribunale di Foggia, nella sentenza numero 1342 del 7 luglio 2025, ha ribadito che, in tema di condominio negli edifici, quando l’uso del lastrico solare non è comune a tutti i condòmini, dei danni che derivano da infiltrazioni d’acqua nell’appartamento sottostante rispondono solidalmente sia il proprietario, o l’usuario esclusivo in quanto custode del bene in base all’articolo 2051 del Codice civile, che il condominio nel suo complesso (Cassazione, 516/2022).

