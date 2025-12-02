Ddl Semplificazioni: via libera definitivo alla riforma che cambia permessi, donazioni e procedimenti amministrativi

Il provvedimento contiene una serie di norme che inciderà profondamente sui procedimenti edilizi, sulla circolazione degli immobili donati e su numerosi di adempimenti amministrativi.

Il Ddl "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese", collegato alla Manovra di finanza pubblica, ha ottenuto il via libera definitivo della Camera, completando il percorso parlamentare iniziato a ottobre al Senato.

Il testo contiene diverse modifiche che incidono sui procedimenti amministrativi, con effetti rilevanti in particolare nei settori edilizi e patrimoniali. Uno degli...