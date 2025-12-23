Decorazioni natalizie nelle parti comuni del condominio: quali sono le regole?
È necessario consultare il regolamento e agire sempre nel rispetto di tutti i condòmini, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio
Negli spazi comuni del condominio è necessario rispettare alcune regole nel priodo natalizio e assicurarsi che le decorazioni siano di gradimento a tutti i condòmini e non creino disagio.
Prima di iniziare ad addobbare l’androne, le scale, il cortile o il giardino di un condominio, è importante consultare il regolamento condominiale o l’amministratore di condominio per capire se vi sono delle indicazioni o dei limiti specifici in tal senso. Difatti può capitare che il regolamento di condominio fornisca...
