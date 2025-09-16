Dehors liberi fino a giugno 2027, un anno in più per riordino
Le norme post Covid rimarranno in vigore fino al 30 giugno del 2027 contro l’attuale scadenza del 31 dicembre 2025. Lo prevede un emendamento del relatore al ddl sulla Semplificazione delle attività economiche all’esame del Senato
Più tempo per i dehors liberi. La normativa stabilita nell’era post Covid rimarrà in vigore fino al 30 giugno del 2027 contro l’attuale scadenza del 31 dicembre 2025. È quanto prevede un emendamento del relatore al ddl sulla Semplificazione delle attività economiche all’esame del Senato. La stessa proposta di modifica concede al governo un anno in più per l’attuazione della delega prevista dalla legge sulla concorrenza per il riordino del settore. Il nuovo termine per l’adozione del decreto legislativo...