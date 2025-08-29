I temi di NT+Le ultime sentenze

Del cedimento del vespaio risponde il condominio

Lo spazio di aerazione realizzato tra il terreno di fondazione e il primo solaio dell’edificio è parte comune

di Rosario Dolce

Il vespaio rappresenta una componente essenziale dell’architettura edilizia, consistente in uno spazio di aerazione realizzato tra il terreno di fondazione e il primo solaio dell’edificio. Questa intercapedine, tradizionalmente ottenuta mediante la posa di materiali inerti o l’utilizzo di elementi prefabbricati, assolve funzioni cruciali di isolamento termico, protezione dall’umidità di risalita e ventilazione naturale degli ambienti sovrastanti. Dal punto di vista giuridico, il vespaio costituisce...

