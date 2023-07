Delibera annullabile se legittima l’applicazione di nuove tabelle millesimali a spese già approvate di Selene Pascasi

Chi la contesta non deve aver votato a favore e non deve trattarsi di una decisione adottata in previsione di una situazione futura e delle sue conseguenze

Scatta l’annullamento, ma non la nullità, per la delibera che applichi le nuove tabelle a spese precedenti la variazione. Ciò sempre che chi la contesti non abbia votato a favore o che non si tratti di una decisione presa «ora per allora». A marcarlo è il Tribunale di Pavia con la sentenza 527/2023 .

I fatti di causa

È un proprietario a impugnare la delibera che – tra gli altri vizi, quali l’irrituale convocazione e la prescrizione di alcune spese straordinarie – aveva illegittimamente applicato le nuove tabelle ...