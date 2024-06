Delibera assembleare valida anche se assunta col voto di un soggetto privo dello status di condomino

Se una delibera assembleare viene assunta anche con il voto di un soggetto che non ha lo status di condomino, questo vizio non rileva ai fini dell’invalidità della delibera se non riflette sui quorum costituitivi né su quelli deliberativi. Il principio è stato applicato dal Tribunale di Napoli (sentenza 3153/2024) alla fattispecie relativa all’impugnazione della delibera con oggetto la revoca dell’amministratore e la nomina del nuovo, assunta con la partecipazione al voto di un soggetto estraneo ...

