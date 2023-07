Deroga regolamento al termine di convocazione solo se ne è previsto uno maggiore di Eugenia Parisi

Una condòmina chiedeva l’annullamento di una delibera perché, oltre a rilevarne svariate illegittimità, riteneva essere stato violato il termine regolamentare per la convocazione, previsto in 20 giorni, ovvero in 10, in caso d’urgenza. Il condominio rilevava la derivazione assembleare del regolamento e, dunque, la sua non applicabilità all’impugnante; pertanto, per essa, doveva ritenersi applicabile il termine di convocazione di giorni 5 di cui all’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile. Il Tribunale d’Aosta con sentenza 215/2023, ritenute assorbite tutte le altre questioni, ha accolto l’impugnazione.

La possibile diversa previsione regolamentare

Il termine di cui all’articolo 66 disposizioni attuative, prevedendo che l’assemblea debba essere convocata con preavviso di almeno 5 giorni, è un termine inderogabile soltanto in misura minore, mentre il regolamento di condominio può prevedere, legittimamente, un termine maggiore. Ciò in quanto la norma è volta a garantire al condomino un numero minimo di giorni tra il ricevimento della convocazione e l’assemblea, per poter esaminare compiutamente gli argomenti posti all’ordine del giorno. Nel caso di specie, la norma di cui all’articolo 5 del regolamento di condominio che prevede che l’avviso di convocazione debba essere inviato 20 giorni prima dell’assemblea - o 10 giorni, in caso di urgenza - è pertanto valida.

Da prova documentale, risultava che l’avviso di convocazione venisse consegnato all’attrice 19 giorni prima dell’assemblea. Per il computo dei termini si considera la data dell’assemblea in prima convocazione, il momento in cui il condomino viene a conoscenza dell’avviso di convocazione, calcolando a ritroso senza considerare il giorno iniziale ma calcolando il giorno finale, non trattandosi di termine libero, ai sensi dell’articolo 155 Codice di procedura civile. La non opponibilità all’attrice è tesi che non può trovare accoglimento in quanto potrebbe semmai essere vantata dal singolo nei confronti del condominio e non viceversa; in ogni caso, le norme regolamentari del regolamento assembleare sono efficaci nei confronti di tutti i condòmini.

L’inapplicabilità del dimezzamento del termine

Il giudice ha dovuto verificare l’effettiva sussistenza delle ragioni d’urgenza per la convocazione, con conseguente applicabilità del termine ridotto di giorni 10. Il condominio, infatti, riteneva sussistere tale requisito alla luce di alcune diffide stragiudiziali ricevute da fornitori per il pagamento di fatture. Tale questione, tuttavia, riguardava soltanto uno dei sette punti e, in ogni caso, non rientrava nei casi d’urgenza. Del resto, la delibera di stanziamento fondi per far fronte ad una diffida non rientra in tali casi, in quanto lo stanziamento per il pagamento dei fornitori doveva essere già stato necessariamente oggetto di delibera preventiva all’inizio delle opere, né l’amministratore necessita di apposita delibera per poter agire nei confronti di eventuali condòmini morosi. Il carattere dell’urgenza riguarda, semmai, eventi quali rottura di tubazioni o crolli o altri casi simili in cui si renda necessario un intervento immediato. Infine gli altri punti in discussione riguardavano questioni ordinarie come l’approvazione dei rendiconti e la nomina dell’amministratore e questioni straordinarie relative a lavori da eseguirsi nel condominio ma non urgenti.

L’esito

Ritenuto, infine, irrilevante che l’attore fosse comunque giunto a conoscenza della convocazione, rilevava soltanto che la convocazione non fosse pervenuta nel termine regolamentare di 20 giorni prima. La delibera è stata pertanto annullata per mancato rispetto del termine regolamentare relativo alla convocazione dell’assemblea.