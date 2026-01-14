Detrazioni fiscali per l’acquisizione immobiliare: aliquote e requisiti per il 2026
Estensione alle pertinenze: aliquota maggiorata solo se anche l’immobile principale è destinato a residenza
L’articolo 1, comma 22, della Legge di Bilancio per l’anno 2026, ha apportato modifiche significative alla disciplina fiscale riguardante le agevolazioni connesse al trasferimento a titolo oneroso di unità immobiliari. Sebbene l’impianto sostanziale delle misure agevolative già esistenti sia rimasto sostanzialmente invariato, il legislatore ha introdotto, per le spese sostenute nel corso dell’anno 2026, una modulazione delle aliquote detraibili che si basa in modo specifico sulla destinazione d’uso...