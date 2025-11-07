Difesa apparente, rischio reale: l’uso dell’intelligenza artificiale può far perdere la causa
Due recenti pronunce confermano la necessità di controllo critico dell’atto da parte del legale
Due recenti sentenze del Tribunale di Torino (16 settembre 2025) e del Tribunale di Latina (23 settembre 2025) aprono un capitolo inedito sulla responsabilità degli avvocati nell’uso dell’intelligenza artificiale generativa. Il quadro normativo è oggi definito dall’articolo 13 della legge 23 settembre 2025, numero 132, che impone al professionista l’obbligo di informare il cliente sull’utilizzo di strumenti di IA, specificandone ruolo, finalità e interferenza umana. La norma recepisce un principio...
di Cesare Rosselli - a cura di Assoedilizia