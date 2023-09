Difetti del fabbricato e amministratori nell'albo Ctu tra i temi della settimana di Antonio Scarpa

Si segnala anche un commento relativo al compenso dell'amministratore che quest'ultimo non può esigere in difetto dell'approvazione del rendiconto

In Diritto e pratica condominiale 11 settembre 2023, si segnala l'autorevole commento di G. Chiesi, Condominio, amministratore e condòmini: a chi spetta la legittimazione ad agire ex articolo 1669 Codice civile nei confronti dell'appaltatore (e per quale motivo), a proposito dell'ordinanza della Cassazione 24465 del 2023. È di particolare rilievo il passo della pronuncia secondo cui :«[n]elle controversie che pur investono le parti comuni dell’edificio condominiale, ciascun condomino ha legittimazione ad agire autonoma e concorrente con quella dell’amministratore. Tale è l’orientamento di questa Corte (per l’argomentazione si rinvia a Cassazione Sezioni unite 10934/2019) che raccoglie l’adesione della corte territoriale».

Il passaggio merita davvero attenzione giacché la sentenza 109934/2019 delle Sezioni unite (ri)affermava tale «legittimazione alternativa individuale» dei singoli condòmini quando «si discute di diritti reali», ovvero «allorquando si sia in presenza di cause introdotte da un terzo o da un condòmino che riguardino diritti afferenti al regime della proprietà e ai diritti reali relativi a parti comuni del fabbricato, e che incidono sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune», ovvero per la «legittimazione dei singoli condòmini in relazione ai diritti reali che fanno capo alle parti comuni del condominio» (così ripetutamente in motivazione).

Opposta è stata (fino ancora da ultimo in Cassazione 20282 del 2023) la soluzione data in giurisprudenza per le cause aventi ad oggetto non i diritti reali su di un bene comune, quanto le esigenze collettive della comunità condominiale, strutturate sulla base di un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale, senza alcuna correlazione immediata con l'interesse esclusivo d'uno o più condòmini, ovvero, in particolare, in tema di contratti conclusi con terzi dall'amministratore in nome e per conto della gestione condominiale.

L'attribuzione di una legittimazione concorrente dell'amministratore e dei singoli condòmini, se costituisce una novità nell'ambito delle cause contrattuali, si inserisce tuttavia in una consolidata opinione giurisprudenziale con particolare riferimento al tema del tutto specifico della decisione in commento, che è quello dell'azione di natura extracontrattuale ex articolo 1669 Codice civile intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l’intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l’amministratore del condominio e i singoli condòmini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto (Cassazione 7875 del 2021; Cassazione 2436 del 2018; Cassazione 3040 del 2009; Cassazione 3146 del 1998).

Diversamente, se i difetti del fabbricato sono riconducibili alla categoria delle difformità e dei vizi di cui all’articolo 1667 Codice civile, la relativa azione - di natura contrattuale - spetta soltanto al committente e non all’amministratore del condominio.

M. Criscuolo, Quando il condominio può rispondere per la fuga del conduttore, in Diritto e pratica condominiale 12 settembre 2023, annota una sentenza del Tribunale di Trieste. La questione è se un condominio, a causa del protrarsi dei lavori di manutenzione delle parti comuni del fabbricato, possa dirsi responsabile dei danni subiti da un condomino per il recesso anticipato del conduttore del suo appartamento. Si può ricordare un significativo precedente nella giurisprudenza di legittimità: accertata la condotta colposa del condominio, che abbia provocato l'inutilizzabilità di locali di proprietà esclusiva oggetto di un contratto di locazione, il condominio stesso può ritenersi responsabile per la “lesione del credito”, consistente materialmente nella sottrazione del bene (per distruzione, danneggiamento) dedotto in obbligazione, sicché il locatore ha diritto a conseguire dal condominio un risarcimento commisurato all’incidenza negativa esercitata da tale evento sul suo diritto a riscuotere il canone locatizio in caso di recesso del conduttore: Cassazione 21 novembre 2014, n. 24851. Al riguardo, si veda già, in Diritto e pratica condominiale 7 settembre 2023, M. Ponsiglione, Lavori di manutenzione delle parti comuni e danni subiti da un condomino.

Di grande interesse per la pratica la segnalazione offerta da A. Mascia, Dm 109/2023 e inserimento degli amministratori di condominio nell'albo dei Ctu, in Diritto e pratica condominiale 13 settembre 2023. Il decreto del ministero della Giustizia 4 agosto 2023 numero 109 (in Gazzetta ufficiale 11 agosto 2023, n. 187), reca il regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, disposizioni attuative Codice procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24-bis, dal Dlgs 149 del 2022.

Vengono fra l'altro inserite la nuove categorie “amministrazione di condomìni e patrimoni immobiliari” e “condominio e tabelle millesimali”. L'articolo 4 del Dm 109/2023 detta i requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici e, per quanto riguarda gli amministratori di condominio, rileva la previsione dei commi 2 e 3, secondo cui «[p]er le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci» e «[g]li obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge 4 del 2013 alla quale è iscritto l’aspirante». Va comunque ricordato che l'amministratore di condominio nominato dal tribunale, ai sensi dell'articolo 1129, comma 1, Codice civile, non è un ausiliario del giudice e perciò il suo compenso non deve essere liquidato da questo ai sensi del Dpr 115 del 2002, ma va concordato con l'assemblea.

In Diritto e pratica condominiale 14 settembre 2023, infine, può leggersi E. Zoina, L'amministratore non può esigere il compenso in difetto dell'approvazione del rendiconto (fattispecie ante legge 220/2012), a proposito dell'ordinanza della Cassazione 17713 del 2023. Dal 18 giugno 2013 basta aver riguardo all'articolo 1129, comma 14, Codice civile: questa disposizione postula che, al fine della costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale, la deliberazione di nomina, approvata dall’assemblea, rechi la specificazione dell’importo dovuto a titolo di compenso (Cassazione 22 aprile 2022, n. 12927, in Diritto e pratica condominiale 27 aprile 2022, con commento di C. Belli, Sulla nullità testuale della nomina dell’amministratore di condominio per mancata specificazione del compenso).

Nel regime previgente alla riforma del 2012, sembra comunque da escludere che l'inserimento del compenso nel rendiconto approvato avesse una efficacia di fatto costitutivo dell'insorgenza del relativo credito in favore dell'amministratore. I rapporti fra amministratore e condominio, all'epoca più genericamente regolati dalle norme del mandato, erano comunque influenzati dalla presunzione di onerosità prevista dall’articolo 1709 Codice civile, da considerare in correlazione con il disposto dell’articolo 1135 n. 1 Codice civile, che pur prevede come “eventuale” la retribuzione dell’amministratore, ma da intendere nel senso che l’assemblea può espressamente determinarsi per la gratuità dell’incarico.

Poteva semmai sostenersi che la deliberazione dell’assemblea di condominio che procedeva all’approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall’amministratore e comprensivo della contabilizzazione del suo credito per la retribuzione avesse valore di riconoscimento di debito, e cioè effetto confermativo di un preesistente rapporto obbligatorio.