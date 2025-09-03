Dimissioni dell’amministratore: il Tribunale risolve l’inerzia dei condòmini
La nomina giudiziale del nuovo gerente è comunque un procedimento che non è diretto a risolvere un conflitto d’interessi in seno all’assemblea
Il Tribunale di Salerno (con decreto del 16 giugno 2025) ha affrontato e risolto una questione che non di rado si verifica nell’ambito delle gestioni condominiali: l’amministratore presenta le sue dimissioni ma non riesce ad ottenere dall’assemblea la nomina del nuovo incaricato, stante l’inerzia (o l’ostruzionismo) dei condòmini che strumentalizzano la situazione (e il potere a loro conferito dal Codice civile) per protrarre sine die (ma a loro vantaggio) una situazione di sostanziale limbo amministrativo...