Distacco dall'impianto centralizzato lecito se porta ad un calo delle spese di esercizio di Annarita D'Ambrosio

Nell'ipotesi in commento invece il condomino non aveva mai provveduto a installare un impianto autonomo godendo del calore degli appartamenti contigui

FOTO ARCHIVIO 7146

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Riguarda quelli che potremmo chiamare i furbetti del riscaldamento l'interesse ordinanza della Cassazione 26185/2023 depositata l'8 settembre. Al centro della pronuncia una frequente disputa relativa ai danni prodotti dal distacco del singolo condomino dall'impianti di riscaldamento condominiale centralizzato. Il condominio aveva in estrema sintesi richiesto al condomino distaccatosi pagamenti che ad avviso di quest'ultimo non erano dovuti. Soccombente in primo e secondo grado il condomino si era rivolto alla Suprema corte.

Nel corso dei giudizi di merito era emerso però che il distacco aveva operato un aggravio di spesa per gli altri condòmini perchè l'attore non aveva installato un impianto autonomo usufruendo quindi del calore prodotto dai radiatori degli appartamenti contigui. Dilungandosi sul tema del fallimento della mediazione prima e della liceità della partecipazione al giudizio dell'amministratore ancorché privo di autorizzazione assembleare, la Suprema corte arriva a trattare l'importante tema del diritto al distacco.

Il diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall’uso dell’impianto comune di riscaldamento, affinché possa costituirsi un impianto autonomo, opera sempre - scrivono i giudici - che l’interessato provi che dal distacco deriverà una effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà un pregiudizio del regolare funzionamento dell’impianto centrale stesso: segnatamente che da tale disattivazione non derivi né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizi (Cassazione 7708 del 2007; Cassazione 15079 del 2006 e Cassazione 5974 del 2004).

La particolarità della sentenza sta nel fatto quindi che la Suprema corte non solo richiama i noti requisiti per la legittimità del distacco (nessun aggravio di spesa per altri e regolare funzionamento dell'impianto) ma aggiunge il dato della proporzionale riduzione delle spese. Il condomino distaccatosi nel caso in esame aveva fatto aumentare le spese di altri e non ridurle, godendo della posizione del suo appartamento che traeva calore dall'immobile sottostante e soprastante.