Divieto di nuova nomina dell'amministratore revocato e responsabilità penale in caso di incendio tra i temi della settimana di Antonio Scarpa

Da tenere d’occhio anche l’approfondimento sull’appropriazione indebita della commessa da parte dell’amministrazione condominiale, reato che si consuma soltanto quando cessa la carica

Il commento di S. Impellizzeri, Revoca dell’amministratore e portata del divieto di nuova nomina, in Diritto e pratica condominiale 2 ottobre 2023, esamina una recente sentenza del Tribunale di Prato. Si segnala a tal proposito Cassazione, 3198/2023, secondo la quale anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 220/2012, rimane da confermare la mancanza di attitudine al giudicato del provvedimento con cui il tribunale pone termine ante tempus al rapporto tra amministratore e condòmini, disponendone la revoca. Non essendo determinante in senso contrario il disposto del comma 13 dell’articolo 1129 del Codice civile, in forza del quale «in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato». La Suprema corte ha osservato che «il divieto di nomina dell’amministratore revocato dal tribunale (peraltro esterno al rapporto processuale determinato dal procedimento camerale di revoca, il quale intercorre unicamente tra il condomino istante e l’amministratore, senza imporre e nemmeno consentire l’intervento dei restant, vedi Cassazione, sesta sezione, 4696/2020) è temporaneo e non comprime definitivamente il diritto dello stesso di ricevere l’incarico, rilevando solo per la designazione assembleare immediatamente successiva al decreto di rimozione. Il divieto di nomina posto dal riformato articolo 1129, comma 13 del Codice civile funziona, in realtà, nei confronti dell’assemblea, precludendole di rendere inoperativa la revoca giudiziale con una delibera che riconfermi l’amministratore rimosso dal tribunale (e ciò pure se siano ormai venute meno le ragioni che avevano determinato la sua revoca). Questo divieto non oblitera perciò il tipico connotato di provvisorietà e intrinseca modificabilità dei provvedimenti giudiziari camerali in tema di nomina e revoca dell’amministratore di condominio, lasciando all’amministratore revocato la facoltà di avvalersi della tutela giurisdizionale piena in un ordinario giudizio contenzioso a fini risarcitori (ancora Cassazione, seconda sezione, 23743/2020, non massimata)».

In Diritto e pratica condominiale 3 ottobre 2023 particolarmente interessante è l’ottimo contributo di G. Martino, L’appropriazione indebita dell’amministratore di condominio: il reato si consuma quando cessa la carica, a proposito di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza 33529/2023. Le sezioni penali della Suprema corte sostengono costantemente che, nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative a un condominio da parte dell’amministratore, il reato si consuma all’atto della cessazione della carica. La ricostruzione risente della tradizionale ricostruzione dell’amministratore come mandatario, il quale sarebbe tenuto, in base all’articolo 1713 del Codice civile, a rendere conto della sua gestione e a rimettere ai condòmini tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall’esercizio cui le somme si riferiscono. Sennonché, l’articolo 1129, comma 7 del Codice civile, inserito dalla legge 220/2012, obbliga l’amministratore a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Ne dovrebbe conseguire che già il mancato versamento nel conto corrente delle somme ricevute o le operazioni sullo stesso conto che travalicano i limiti gestori delle somme depositate, ancorché non soggette a vincoli di destinazione, potrebbero integrare il reato di appropriazione indebita dell’amministratore condominiale.

In Diritto e pratica condominiale 4 ottobre 2023, G. Giandolfo, Anche per la conferma dell’incarico all’amministratore è necessaria la maggioranza qualificata, ha commentato una sentenza del Tribunale di Roma. L’articolo 1135, numero 1 del Codice civile, non modificato dalla legge 220/2012, dispone che l’assemblea provvede altresì alla conferma dell’amministratore. Si è posto così il dubbio se, per la nomina dell’amministratore già in carica, al termine del biennio di durata dell’incarico dato dal meccanismo di cui al comma 10 dell’articolo 1129 del Codice civile, sia sufficiente la maggioranza semplice di cui al comma 2 dell’articolo 1136 del Codice civile, ossia occorra la maggioranza qualificata di cui al comma 4 del medesimo articolo 1136 del Codice civile. Sembra inevitabile concludere che, tanto più nel ridisegnato sistema di durata e di rinnovo dell’incarico di amministratore, i presupposti di validità e il quorum che ne condizionano la nomina debbano vincolare altresì la sua conferma dopo la scadenza dell’iniziale mandato, rivelando le due deliberazioni contenuto ed effetti giuridici eguali, e differendo solo nella circostanza che la conferma riguarda la persona già in carica, mentre la nomina riguarda una persona nuova. Da leggere sul tema anche il contributo di G. Bordiga, Conferma dell’amministratore di condominio e quorum deliberativi, in Diritto e pratica condominiale 2 febbraio 2023.

Di grande interesse anche G. Martino, L’incendio colposo in condominio e la responsabilità penale dell’amministratore, in Diritto e pratica condominiale 4 ottobre 2023, a proposito della sentenza della Cassazione, quarta sezione penale, numero 35284/2023. La ravvisabilità di una responsabilità penale dell’amministratore di condominio in una fattispecie di incendio riconducibile a un difetto di manutenzione delle parti comuni dell’edificio va ricondotta nell’ambito della disposizione (articolo 40, comma secondo, Codice penale) per la quale «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo». Per rispondere del mancato impedimento di un evento è necessario, in base a questa norma, l’esistenza di un obbligo giuridico di attivarsi allo scopo. L’amministratore di condominio non ha, né in forza dell’articolo 1130 del Codice civile, né in base al contratto di amministrazione, un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni.