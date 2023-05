Dl cessioni in Gazzetta: ora lo spalmacrediti è in attesa di attuazione di Giuseppe Latour .









Proroga per le unifamiliari, fino al prossimo 30 settembre. Possibilità di spalmare il superbonus in dieci rate, sia per i committenti che per i cessionari dei crediti. E remissione in bonis, fino al 30 novembre, per chi voglia cedere un credito relativo a spese 2022 (o rate residue del 2020 e 2021), ma a fine marzo non abbia firmato un contratto con una banca. E, ancora, chiarimenti sullo stop a cessione del credito e sconto in fattura, con l’introduzione di diverse deroghe (a partire da quella ...