Documenti condominiali: sufficiente la messa a disposizione
L’amministratore è tenuto ad informare il condomino della disponibilità dei documenti senza consegnarli
In tema di consegna dei documenti all’avente diritto, il Tribunale di Roma, con la sentenza 15253/2025, torna ad occuparsi degli adempimenti posti in capo all’amministratore, custode e detentore dei documenti condominiali.
La vicenda
Nel caso trattato dal giudice romano, avente ad oggetto un giudizio di impugnativa di delibera assembleare, veniva lamentato, tra le altre censure, anche il non aver potuto prendere visione dei documenti condominiali, nonostante fosse stata fatta richiesta a mezzo pec dal legale...
