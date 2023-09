Documento congiunto di ferma contrarietà delle associazioni contro il disegno di legge sugli affitti brevi

Abbav, Aigab, Breve, Confassociazioni Real Estate, Confedilizia, Fare, Fiaip, Host+Host, Host Italia, Myguestfriend, Ospitami, Pro-Locatur, Property Managers Italia, Rescasa Lombardia ritengono si tratti di un testo fortemente lesivo del diritto di proprietà

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Analisi articolo per articolo da parte delle associazioni di categoria Abbav, Aigab, Breve, Confassociazioni Real Estate, Confedilizia, Fare, Fiaip, Host+Host, Host Italia, Myguestfriend, Ospitami, Pro-Locatur, Property Managers Italia, Rescasa Lombardia sul progetto di legge sugli affitti brevi a loro sottoposto dal ministero del Turismo.

Le Associazioni ritengono che il testo diffuso sia palesemente mirato – senza alcuna ragionevole motivazione – a contrastare la locazione delle abitazioni private. Ciò, attraverso l'introduzione di un numero ingiustificato di divieti, limitazioni, requisiti e obblighi, alcuni dei quali di impossibile applicazione. Ritengono, inoltre, che si tratti di un testo fortemente lesivo del diritto di proprietà, profondamente illiberale e in molte sue parti contrario ai principi costituzionali.

Il giudizio delle Associazioni sul testo diffuso – salvo che sull'articolo 3 relativo all'assegnazione di un unico codice identificativo nazionale (CIN) – è di assoluta contrarietà. E l'invito, conseguentemente, è a ripensarlo totalmente. Si contesta il divieto di locare per una sola notte, l'obbligo di aprire un'impresa, con tutti i relativi costi e adempimenti, per chiunque decida di dare in locazione breve più di due appartamenti.

È il Codice civile - precisano le associazioni - a stabilire, con l'articolo 2082, quando vi siano le condizioni per le quali un cittadino è obbligato a diventare un imprenditore e a ciò si aggiunge la recente risoluzione da parte dell'agenzia delle Entrate del 26 agosto 2020, che ha spiegato – in applicazione di consolidate regole del diritto civile e del diritto tributario – che la locazione si considera imprenditoriale solo in presenza di fornitura di servizi, impiego di personale dipendente, utilizzo di un ufficio, organizzazione di mezzi e risorse umane, impiego di altri possibili fattori produttivi.

In particolare si contesta l'articolo 5 che costringerebbe chiunque conceda in locazione un appartamento per finalità turistiche – quindi anche chi lo faccia per poche settimane all'anno con un'abitazione normalmente tenuta a propria disposizione – debba trasformare casa propria in una sorta di simil-hotel, inserendo dispositivi, attrezzature, avvisi e istruzioni tipici delle strutture alberghiere, e sottoponendosi a ingenti spese per corsi, controlli e adempimenti burocratici di varia natura.

Clicca qui per visionare il documento in versione integrale