L'esperto rispondeCondominio

È condomino chi acquista l’alloggio dell’ex portiere

Per venderlo è necessario il consenso di tutti i partecipanti al condominio

di Alfredo Calvano e Attilio Calvano e Matteo Rezzonico

La domanda

Il nostro condominio, dopo la revoca del servizio di portierato, intende vendere l’alloggio del custode. Si chiede se l’acquirente diventerà condomino, e se il ricavato della vendita ha rilievo fiscale per ciascun condomino venditore.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 novembre 2025

In termini di diritto privato, la vendita dell’immobile di proprietà comune di tutti comporta che l’acquirente del locale precedentemente adibito ad alloggio del custode diventi a sua volta condomino, subentrando nella proprietà del bene comune. Vale inoltre la pena di precisare, anche a fini reddituali, che, per la vendita di un bene comune, è necessario il consenso...

Correlati

Quali maggioranze per sopprimere il servizio di portineria

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde