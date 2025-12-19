È condomino chi acquista l’alloggio dell’ex portiere
Per venderlo è necessario il consenso di tutti i partecipanti al condominio
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 17 novembre 2025
In termini di diritto privato, la vendita dell’immobile di proprietà comune di tutti comporta che l’acquirente del locale precedentemente adibito ad alloggio del custode diventi a sua volta condomino, subentrando nella proprietà del bene comune. Vale inoltre la pena di precisare, anche a fini reddituali, che, per la vendita di un bene comune, è necessario il consenso...