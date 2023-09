È nulla la delibera che limiti il diritto di parcheggio nella corte comune di Eugenia Parisi

Link utili Deve qualificarsi come privata dimora l’area condominiale di parcheggio

Proprietario e affittuario hanno pari diritti all’uso delle parti comuni, tra cui quelle adibite a parcheggio









Alcuni condòmini impugnavano una delibera condominiale per la loro mancata attribuzione di posti auto all’interno del cortile, come prevista dal regolamento condominiale; eccepivano inoltre la nullità per assenza di tutti i condòmini ed errata individuazione degli stessi. Il Tribunale di Napoli Nord, con pronuncia del 10 marzo 2023, accoglieva la domanda.

Le categorie di vizi delle delibere

I casi in cui è possibile esercitare l’azione di nullità di una delibera assembleare sono stati elaborati da dottrina e giurisprudenza e fanno riferimento ai vizi che caratterizzano, più in generale, ogni negozio giuridico. È da ritenersi nulla la delibera assembleare nel caso in cui sia priva di elementi essenziali come la volontà e l’oggetto. È nulla quando l’oggetto è illecito perché contrario alla morale e al buon costume, oppure quando è lesiva della proprietà esclusiva di un condomino e dei suoi diritti individuali (Cassazione Sezioni unite, sentenza 1439/2014).

Le delibere nulle sono prive degli elementi essenziali o hanno un oggetto impossibile o illecito che non rientri nella competenza dell’assemblea, incidendo sul libero godimento dei beni e/o dei servizi comuni o sui diritti individuali dei condòmini o sulle loro proprietà esclusive, limitandoli in modo non consentito. Tipica ipotesi di delibera nulla è quella in cui si determina di non consentire, così come nel caso in esame, l’uso ad uno o più condòmini di un bene o servizio comune. Sono da ritenersi nulle le delibere assembleari quando sono adottate in contrasto con la legge e il regolamento condominiale, nell’ipotesi in cui la lesione è talmente grave che non è possibile sanarla, nonostante il successivo consenso da parte dei condòmini.

I motivi di impugnazione

Le delibere condominiali nulle possono essere impugnate da qualunque condomino che ne abbia interesse, anche chi abbia votato in modo favorevole, e in qualsiasi momento, in quanto non vi sono limiti temporali o decorrenze da rispettare. Sono, invece, da ritenersi annullabili, le delibere assembleari quando, sebbene assunte in contrasto con la legge o il regolamento di condominio, possono essere sanate con l’accettazione tacita da parte del condomino legittimato all’impugnazione. Mentre le delibere nulle non sono mai produttive di effetti, le delibere annullabili sono efficaci fino a quando il tribunale non ne abbia dichiarata l’ invalidità. Nel caso in esame, si configura ipotesi di nullità della delibera, in quanto la stessa incide sui diritti individuali dei singoli condomini e, specificatamente, sulle loro proprietà esclusive, limitandone l’uso in modo non consentito.

L'omessa convocazione in capo agli eredi

La mancata comunicazione a taluno dei condòmini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità ma l’annullabilità della delibera condominiale e la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli articoli 1441 e 1324 Codice civile, al singolo avente diritto pretermesso. L’interesse del condòmino che faccia valere un vizio di annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell’assemblea è espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all’esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione anche di uno solo dei condòmini, l’assemblea di condominio e tutte le votazioni in essa adottate sono annullabili su istanza solo degli interessati, ossia di coloro che non hanno potuto partecipare (Cassazione sentenza 10071/2020).

La compromissione del diritto di proprietà

Nel caso di specie, la domanda è da ritenersi fondata nella parte in cui la delibera ha compromesso il diritto nascente dal titolo di proprietà. All’assemblea sono demandate specifiche e tassative attribuzioni ai sensi dell’articolo 1135 Codice civile e queste non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condòmini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive. Gli attori lamentavano di essere stati limitati nel proprio ed esclusivo diritto di proprietà, scaturente dall’approvazione della delibera impugnata che predeterminava ed assegnava le aree destinate al parcheggio delle autovetture all’interno della corte, limitando di fatto la possibilità di parcheggiare per gli stessi e per i conduttori dei locali commerciali di loro proprietà.

Atteso che il parcheggio rientra tra le aree comuni del condominio, ciò significa che esse spettano a ciascun condòmino, il quale può farne l’utilizzo che ritiene migliore, in conformità della destinazione dell’area e senza ledere il diritto degli altri condòmini di farne un uso paritario. Da ciò deriva che, come per qualsiasi altra cosa comune, il condòmino che è titolare di quote millesimali maggiori può rivendicare più diritti, dovendo però al contempo sostenere maggiori spese in sede di riparto.

Eccezionalmente, l’area adibita a parcheggio dei veicoli che si trovi in condominio può anche non essere una zona di proprietà comune se il titolo ovvero l’atto di acquisto da cui derivi la proprietà lo specificano. In questo caso, l’eventuale limitazione del diritto a parcheggiare comporterebbe una compromissione del diritto di proprietà. Ne deriva che solamente il regolamento di natura contrattuale può limitare l’uso del parcheggio a favore di alcuni condòmini, estromettendone altri; tale limitazione, viceversa, non può essere ottenuta mediante una semplice votazione assembleare, né per mezzo di un regolamento assembleare, in quanto al consesso dei condòmini è proibito decidere nel senso di limitare il godimento del bene comune a uno dei condòmini.

L’assemblea può invece dettare le regole per l’uso del parcheggio senza estromettere nessuno, ad esempio stabilendo un uso turnario del parcheggio, il quale è assolutamente legittimo; senza però escludere alcuni dei condòmini in favore di altri.

Le risultanze probatorie e l’esito del giudizio

Dalla documentazione in atti emergeva che gli attori, al pari degli altri condòmini, avevano il diritto di parcheggiare nella corte, diritto scaturente dal titolo di proprietà prodotto, esercitato e consolidatosi nel tempo; pertanto, la delibera dell’assemblea condominiale che ne sanciva l’interdizione è nulla. Tale circostanza è stata provata anche a mezzo testi che hanno dichiarato che da sempre tutti i condòmini avevano il libero accesso nel parcheggio interno e che lo avevano esercitato almeno fino a quando l’assemblea condominiale aveva deliberato la chiusura del cancello.

Per ciò che attiene al divieto di parcheggiare all’interno del cortile per i conduttori dei locali commerciali (di cui sono proprietari gli attori), la Cassazione civile, sentenza 20612/2017 ha precisato che «l’affittuario ha gli stessi diritti del proprietario all’uso delle parti comuni, tra cui quelle adibite a parcheggio» (Cassazione civile sentenza 19308/2005), intendendo che l’affittuario non può essere considerato un estraneo alla compagine condominiale anche perché il condomino ha il diritto di cedere ad altri il godimento della sua quota così come disciplinato dall’articolo 1103 Codice civile. Dunque, è da considerarsi nulla la delibera assembleare impugnata perché esorbita dalle attribuzioni proprie dettate dal Codice civile.