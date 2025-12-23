Eccesso di potere dell’assemblea tra i temi degli ultimi giorni
Focus anche su sito internet del condominio e convocazione assembleare
In Condominio e immobili 22 dicembre 2025, L. Gallareto, «Il sindacato giudiziale sulle delibere condominiali tra eccesso di potere e discrezionalità assembleare», ha commentato una sentenza del Tribunale di Taranto.
In Condominio e immobili 23 dicembre 2025, N. A. Maggio, «Superbonus, compensi e delibere “sgradite”: il giudice non può sostituirsi all’assemblea», ha invece segnalato una sentenza della Corte d’appello di Milano.
In argomento, S. Impellizzeri, «Il sindacato dell’autorità...
No di Anapi alla proposta 2692: prevede nuovi gravosi oneri
di Vittorio Fusco - presidente nazionale Anapi
Non è formato l’amministratore che frequenta corsi senza esame finale
di Cesare Rosselli - a cura di Assoedilizia
Privacy: la videosorveglianza illecita può dar luogo a un obbligo risarcitorio
di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice