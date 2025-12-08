Edifici storici: Imu ridotta per valorizzare il ruolo del privato, custode di un patrimonio che ha rilevanza collettiva
Il beneficio può cumularsi con altre agevolazioni previste per situazioni specifiche (ad esempio inagibilità o inabitabilità)
La disciplina dell’Imposta municipale propria (Imu) applicata agli immobili soggetti a vincoli di tutela storico-artistica presenta una complessità significativa nel diritto tributario locale. Essa si colloca in un punto critico di intersezione tra l’autonomia impositiva degli enti territoriali e il vincolo costituzionale di tutela del patrimonio culturale nazionale (articolo 9 Costituzione).
L’introduzione del beneficio
La normativa vigente, con riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 22 gennaio 2004, ...
di Alessandro Borgoglio - Esperto tributario