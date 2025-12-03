Edilizia, arriva la riforma: corsia preferenziale per sanare gli abusi storici
Approda in Consiglio dei ministri il Ddl delega sul Codice dell’edilizia e delle costruzioni. Il 1° settembre 1967 è la data chiave per le irregolarità. Più spazio al silenzio assenso e ai cambi d’uso
Favorire la regolarizzazione degli abusi storici , ovvero quelli più vecchi del primo settembre del 1967 . Il disegno di legge delega di revisione del Testo unico dell’edilizia, annunciato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e preceduto da una fase di consultazione pubblica, approda al Consiglio dei ministri di domani. Il Ddl conferma le anticipazioni delle scorse settimane: il testo, che metterà al centro la revisione del Dpr 380/2001 (l’attuale Testo unico edilizia), fisserà una sorta...
di Edoardo Riccio - direttore Centro studi Nazionale ANACI