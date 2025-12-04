Edilizia, primo sì al Codice. Parte lo sprint sui condoni

Digitalizzazione, uso più ampio del silenzio assenso, riordino dei titoli che danno la possibilità di avviare i lavori. E, ancora, interventi sull’urbanistica e sui cambi di destinazione d’uso (con l’affermazione del principio dell’indifferenza funzionale), oltre alla prosecuzione del lavoro già iniziato con il Salva casa. La regolarizzazione delle piccole difformità resta, così, un processo da favorire, perché rende più semplice vendere e ristrutturare gli immobili. Ci sarà, in questo quadro, una...

