Edilizia, primo sì al Codice. Parte lo sprint sui condoni
Il Consiglio dei ministri approva l’atteso Ddl che punta a riformare una norma del 2001. Spinta su silenzio assenso, digitale e sanatoria delle irregolarità
Digitalizzazione, uso più ampio del silenzio assenso, riordino dei titoli che danno la possibilità di avviare i lavori. E, ancora, interventi sull’urbanistica e sui cambi di destinazione d’uso (con l’affermazione del principio dell’indifferenza funzionale), oltre alla prosecuzione del lavoro già iniziato con il Salva casa. La regolarizzazione delle piccole difformità resta, così, un processo da favorire, perché rende più semplice vendere e ristrutturare gli immobili. Ci sarà, in questo quadro, una...
Le travi portanti del solaio interpiano sono parte integrante della struttura interna dell’edificio
di Edoardo Riccio - direttore Centro studi Nazionale ANACI