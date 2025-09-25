Recupero e ristrutturazione

Edilizia, nella riforma spunta il salva bonus per gli abusi sanati

Nel Testo unico allo studio del Mit anche la possibilità di blindare le agevolazioni in caso di difformità regolarizzate

di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

Un salvagente per tutti i bonus casa, da utilizzare per blindare le agevolazioni in caso di sanatoria delle difformità edilizie. Spunta anche questa norma tra le pieghe della bozza di disegno di legge delega di riforma del Testo unico edilizia, allo studio in questi giorni al ministero delle Infrastrutture, in attesa di approdare in Consiglio dei ministri. Una norma che, comunque, esclude l’erogazione di agevolazioni in caso di interventi su immobili, o parti di immobili, non regolarizzabili.

Il Ddl...

Correlati

Edilizia verso la riforma, sanatoria facile per gli abusi con più di 60 anni

Gli ultimi contenuti di Recupero e ristrutturazione