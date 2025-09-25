Edilizia, nella riforma spunta il salva bonus per gli abusi sanati
Nel Testo unico allo studio del Mit anche la possibilità di blindare le agevolazioni in caso di difformità regolarizzate
Un salvagente per tutti i bonus casa, da utilizzare per blindare le agevolazioni in caso di sanatoria delle difformità edilizie. Spunta anche questa norma tra le pieghe della bozza di disegno di legge delega di riforma del Testo unico edilizia, allo studio in questi giorni al ministero delle Infrastrutture, in attesa di approdare in Consiglio dei ministri. Una norma che, comunque, esclude l’erogazione di agevolazioni in caso di interventi su immobili, o parti di immobili, non regolarizzabili.
Il Ddl...