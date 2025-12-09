L'esperto rispondeCondominio

Effetti limitati dal dissenso di un condomino alla lite

La manifestazione del dissenso rispetto alle liti non comporta una completa estraniazione del dissenziente, ma lo tutela nel caso la lite si rivelasse temeraria

di Pierantonio Lisi

La domanda

Quali sono gli effetti del dissenso alle liti comunicato da alcuni condòmini, a norma dell’articolo 1132 del Codice civile, rispetto a una delibera con cui il condominio decide di promuovere (o resistere a) una causa e, per questo, incarica un legale di curare il procedimento? In particolare, i dissenzienti sono esentati dal riparto delle spese legali di sostenimento della causa (avvocato, perizie, oneri di procedura eccetera), o sono esentati soltanto dalle spese legali di giudizio e dal risarcimento dovuto alla controparte in caso di soccombenza del condominio? Se il condominio vince la causa, qual è il motivo giuridico per cui la norma consente loro di avvantaggiarsi dell’eventuale esito positivo (per esempio, risarcimento dalla controparte), pur essendosi inizialmente liberati di ogni responsabilità individuale riguardo a un eventuale esito negativo?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 dicembre 2025

Il condomino che abbia espresso voto contrario all’approvazione di una deliberazione condominiale, con cui si sia deciso di promuovere una lite, o di resistere a una lite nei confronti di un terzo, può, per effetto di un successivo atto da notificare all’amministratore, sottrarsi alle conseguenze connesse all’eventuale soccombenza del condominio (articolo 1132 del...

