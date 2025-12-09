Effetti limitati dal dissenso di un condomino alla lite
La manifestazione del dissenso rispetto alle liti non comporta una completa estraniazione del dissenziente, ma lo tutela nel caso la lite si rivelasse temeraria
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 8 dicembre 2025
Il condomino che abbia espresso voto contrario all’approvazione di una deliberazione condominiale, con cui si sia deciso di promuovere una lite, o di resistere a una lite nei confronti di un terzo, può, per effetto di un successivo atto da notificare all’amministratore, sottrarsi alle conseguenze connesse all’eventuale soccombenza del condominio (articolo 1132 del...