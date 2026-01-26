Effetti della mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria
La normativa favorisce la presenza delle parti consentendo in limitati casi la delega
La partecipazione alla mediazione nelle materie previste quale condizione di procedibilità per l’azione giudiziale, è obbligatoria per evitare effetti pregiudizievoli e risarcitori in assenza di giustificati motivi.
La partecipazione della parte nelle mediazioni obbligatorie
La mediazione obbligatoria prevista per le materie elencate nell’articolo 5 del Dlgs 28/10, nei casi in cui è demandata dal giudice o quando è presente in clausole contrattuali quale condizione di procedibilità, impone la presenza personale della parte. Il legale assume un ruolo fondamentale...