Condominio

Effetti della mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria

La normativa favorisce la presenza delle parti consentendo in limitati casi la delega

di Domenico Sarcina - comitato tecnico scientifico Rccf (Revisori condominiali certificati e forensi)

La partecipazione alla mediazione nelle materie previste quale condizione di procedibilità per l’azione giudiziale, è obbligatoria per evitare effetti pregiudizievoli e risarcitori in assenza di giustificati motivi.

La partecipazione della parte nelle mediazioni obbligatorie

La mediazione obbligatoria prevista per le materie elencate nell’articolo 5 del Dlgs 28/10, nei casi in cui è demandata dal giudice o quando è presente in clausole contrattuali quale condizione di procedibilità, impone la presenza personale della parte. Il legale assume un ruolo fondamentale...

