Efficientamento energetico, appello Anapic: attenzione al contemperamento della tutela ambientale con quella artistica

L’associazione Anapic convide la protesta del parlamentare europeo Angelo Ciocca in ordine all’adeguamento energetico del patrimonio immobiliare. In una nota la presidente Lucia Rizzi afferma che « l’articolo 24 Dlgs 42/2004 prevede che i beni immobili pubblici o equiparati (cioè di proprietà di persone giuridiche senza scopo di lucro e di enti ecclesiastici) che hanno più di settant’anni siano culturalmente rilevanti a meno che non vengano sdemanializzati, cioè non si apra un procedimento amministrativo...

