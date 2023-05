Elettricità, 5 milioni da mercato tutelato a libero nel 2024

Facile.it ricorda che, se non si sceglie l’operatore, è prevista l’assegnazione d’ufficio

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Sono circa 5 milioni gli italiani che dovranno passare al mercato libero per l'elettricità entro il 10 gennaio 2024 ma, se non lo faranno in autonomia, la loro fornitura verrà assegnata d'ufficio e tramite asta ad un nuovo operatore; queste le regole definite dal Decreto ministeriale entrato in vigore il 19 maggio che sancisce i criteri e le modalità per il passaggio al mercato libero dei clienti domestici non vulnerabili.



Le condizioni tariffarie a cui potranno accedere questi clienti saranno...