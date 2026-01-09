Eliminazione barriere architettoniche: le detrazioni ancora ammesse nel 2026

A seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (legge 199 del 30 dicembre 2025) diventa definitiva l'estensione al 2026 delle agevolazioni fiscali legate al recupero edilizio ed al risparmio energetico con le stesse percentuali e le stesse modalità di utilizzo già previste nel 2025. Il bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione pari al 75% resta escluso dalla proroga, tuttavia tale tipologia di interventi può continuare ad essere agevolata alle condizioni previste per la detrazione per recupero edilizio. Vediamo con quali modalità.
Bonus barriere architettoniche
La possibilità di ottenere il bonus barriere architettoniche (detrazione pari al 75% di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020) è prevista solo fino al 31 dicembre 2025.
Più in particolare:
- le persone fisiche, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possono beneficiare di questa detrazione con le regole in vigore fino al 2025 secondo il principio di cassa, quindi sulla base dei bonifici parlanti eseguiti entro il 31 dicembre 2025;
- le imprese individuali, le società e gli enti commerciali ai fini della detrazione applicano il principio di competenza e quindi possono fruirne solo se entro il 31 dicembre hanno ultimato i lavori, o, in caso di appalti con SAL, solo per i lavori accettati nel SAL entro fine anno.
In alternativa al bonus barriere architettoniche "maggiorato", a fronte degli interventi per eliminazione di barriere architettoniche a decorrere dal 2026 resta possibile ottenere l'agevolazione "base" prevista nell'ambito agli interventi di recupero edilizio.
Bonus per eliminazione barriere architettoniche nell'ambito degli interventi di recupero edilizio
Fra gli interventi agevolati ai fini del recupero edilizio...
Proroga dei bonus edilizi per il 2026
di Alessandro Borgoglio – Esperto tributario