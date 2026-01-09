Eliminazione barriere architettoniche: le detrazioni ancora ammesse nel 2026

A seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (legge 199 del 30 dicembre 2025) diventa definitiva l'estensione al 2026 delle agevolazioni fiscali legate al recupero edilizio ed al risparmio energetico con le stesse percentuali e le stesse modalità di utilizzo già previste nel 2025. Il bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche con detrazione pari al 75% resta escluso dalla proroga, tuttavia tale tipologia di interventi può continuare ad essere agevolata alle condizioni previste per la detrazione per recupero edilizio. Vediamo con quali modalità.