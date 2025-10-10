Emergenza casa: su efficienza energetica e sicurezza conto salato per 4 milioni di appartamenti
È emerso dalle parole del presidente nazionale Francesco Burrelli durante la 16esima edizione di Anaciday a Milano
Green, sicurezza, innovazione, il futuro dell’abitare in città che necessitano di riqualificare un patrimonio immobiliare vecchio. Questo il focus della 16esima edizione dell’Anaciday (Associazione nazionale amministratori di condominio), tenutasi a Milano dinanzi ad oltre 1500 amministratori.
Primo scoglio l’eccessiva burocrazia in tema di investimenti. Ne ha parlato la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, ad apertura lavori, sollecitando « un dialogo più stretto tra istituzioni e...
