Condominio

Emergenza casa: su efficienza energetica e sicurezza conto salato per 4 milioni di appartamenti

È emerso dalle parole del presidente nazionale Francesco Burrelli durante la 16esima edizione di Anaciday a Milano

di Annarita D'Ambrosio

Green, sicurezza, innovazione, il futuro dell’abitare in città che necessitano di riqualificare un patrimonio immobiliare vecchio. Questo il focus della 16esima edizione dell’Anaciday (Associazione nazionale amministratori di condominio), tenutasi a Milano dinanzi ad oltre 1500 amministratori.

Primo scoglio l’eccessiva burocrazia in tema di investimenti. Ne ha parlato la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, ad apertura lavori, sollecitando « un dialogo più stretto tra istituzioni e...

Gli ultimi contenuti di Condominio