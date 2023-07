Energia: Enea sperimenta l'edificio smart che riduce consumi e bollette di Davide Madeddu

L’immobile è dotato di impianto fotovoltaico con accumulo, serramenti e sistemi di oscuramento automatizzati e sistemi avanzati IoT per il controllo dei flussi energetici

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L'intelligenza artificiale per costruire nuovi edifici capaci di ottimizzare l'uso dell'acqua e quella dell'energia autoprodotta. L'orizzonte del nuovo abitare passa per la tecnologia e il digitale dove al comfort si unisce anche un risparmio sulla bolletta. Rientra in quest'ambito anche l'esperimento realizzato dall'Enea che, al centro ricerche Casaccia a Roma, ha realizzato il prototipo sperimentale dell'edificio smart in grado di dialogare con la rete elettrica. La struttura è dotata di un impianto...