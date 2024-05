Equilibrio fragile in condominio tra le esigenze di residenti e turisti

Slitta alle prossime settimane la decisione del Tar Toscana, inialmente prevista per il 9 maggio, sul ricorso presentato da un gruppo di soggetti che include Codacons, Confedilizia, Property Managers Italia, CleanBnb, in merito alla delibera del sindaco Nardella in materia di affitti brevi. Quella decisione, che ha imposto ad ottobre 2023 lo stop all’avvio di nuove locazioni turistiche all’interno dell’area perimetrale Unesco, era molto attesa per i riflessi sul turismo in ripresa post Covid. Il ...

